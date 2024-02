Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher schlagen in Hildesheim zu - Wer hat etwas beobachtet?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am zurückliegenden Wochenende kam es in der Esperlandstraße, der Erich-Klausener-Straße und in der Hammersteinstraße jeweils zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die zuständigen Ermittler suchen eventuelle Zeugen.

Die Tat in der Esperlandstraße ereignete sich bereits am Freitag (02.02.2024). Nachdem der Bewohner sein Haus um die Mittagszeit verlassen hatte und gegen 17:50 Uhr heimkehrte, stellte er eine beschädigte Terrassentür fest und informierte die Polizei. Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Täter noch in dem Haus befinden, haben Einsatzkräfte das Objekt umstellt und durchsucht. Angetroffen wurde jedoch niemand mehr. Entwendet wurde eine geringe Bargeldsumme.

Der Einbruch in der Erich-Klausener-Straße ereignete sich am Samstagabend, 03.02.2024, zwischen 19:15 Uhr und 22:40 Uhr. Zutritt in das Haus verschafften sich die Eindringlinge durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentür. Anschließend durchwühlten sie die Wohnräume nach Diebesgut. Dabei fielen ihnen Bargeld und Schmuck in die Hände. Eine genaue Aufstellung liegt der Polizei noch nicht vor.

In das Haus in der Hammersteinstraße gelangten die Täter am Sonntag, 04.02.2024, zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr. Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume. Auch in diesem Fall wurden Geld und Schmuck entwendet. Das betroffene Objekt liegt zwischen dem Gerstenbergweg und der Himmelsthürer Straße.

Zusammenhänge zwischen den Taten sind derzeit nicht bekannt.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell