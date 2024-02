Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 02.02. bis 04.02.2024

Hildesheim (ots)

(wie) Diebstahl von Terrassenmöbeln in Elze - Zeugenaufruf

In dem Tatzeitraum von Donnerstag, dem 23.11.2023, 00:00 Uhr, bis Donnerstag, dem 01.02.2024, 16:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Elze zu einem Diebstahl von mehreren Terrassenmöbeln.

Der bislang unbekannte Täter entwendete von der öffentlich zugänglichen Außenterrasse des dortigen Restaurants und Cafés mehrere Tische und Stühle.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Sachbeschädigung an Zaunelement in Gronau - Zeugenaufruf

In dem Tatzeitraum von Samstag, dem 03.02.2024, 16:30 Uhr, bis Sonntag, dem 04.02.2024, 15:20 Uhr, kam es in der Straße Südwall in Gronau (Leine) zu einer Sachbeschädigung an einem Zaunelement.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte durch Treten ein Zaunelement eines dortigen Kleingartens.

Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Einbruch in Gartenlaube in Elze - Zeugenaufruf

In dem Tatzeitraum von Sonntag, dem 14.01.2024, 00:00 Uhr, bis Sonntag, dem 04.02.2024, 12:30 Uhr, kam es in der Gerberstraße in Elze zu einem Einbruchdiebstahl.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam und unberechtigt Zutritt zu einer dortigen Gartenlaube, um sich dort augenscheinlich über einen nicht bekannten Zeitraum nieder zu lassen. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu einem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Streitigkeiten münden in körperlicher Auseinandersetzung in Gronau

Am Abend des 03.02.2024 kam es in der Blanke Straße in Gronau in einem dortigen Lokal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen kam es im Rahmen eines Billardspiels zwischen einer Personengruppe und einem 24-jährigen Ukrainer zu Streitigkeiten, die anschließend in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Hierbei kam es im Rahmen einer wechselseitigen Körperverletzung zu Schlägen und einem Biss in den Finger. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, sollen in der körperlichen Auseinandersetzung noch weitere unbekannte Personen involviert gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Sowohl der 24-jährige Ukrainer als auch der 28-jährige und 39-jährige Gronauer trugen leichte Verletzungen davon.

Gegen den 24-jährigen Ukrainer und den 39-jährigen Gronauer wurden Strafverfahren wegen einfacher Körperverletzung eingeleitet.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Durch Beamte des PK Elze erfolgte am Samstag, den 03.02.2024 gegen 09:15 Uhr, eine Kontrolle eines E-Scooters. Der 32-Jährige befuhr mit seinem E-Scooter die L480 zwischen Gronau (Leine) und Brüggen. An diesem war ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht, das lediglich für das Versicherungsjahr 2021 gültig gewesen ist. Ein Versicherungsschutz für das aktuelle Jahr konnte nicht nachgewiesen werden. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum wurde ihm untersagt.

Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 3 zwischen Elze und Wülfingen

Am Freitagabend, den 02.02.2024 gegen 21:00 Uhr, führten Beamte des Polizeikommissariats Elze eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 3 kurz vor der Ortschaft Wülfingen durch. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Insgesamt ahndeten die Beamten 4 Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 85 km/h. Nach einem Toleranzabzug von 3 km/h muss der Fahrzeugführer eines Pkws nun mit einem Bußgeld von 40 Euro rechnen.

