POL-HI: Mögliche geschädigte Person eines silbergrauen VW-SUV gesucht!

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 02.02.2024, gegen 15.30 Uhr, parkt ein Verkehrsteilnehmer seinen Pkw auf dem ALDI-Parkplatz Neue Wiese 13 in 31061 Alfeld. Beim Öffnen der Fahrertür schlägt diese aufgrund eines Windstoßes vermutlich gegen einen neben dem Verursacher parkenden VW-SUV in silbergrau. Möglicherweise ist hierbei an der rechten Fahrzeugseite des Volkswagens ein Schaden entstanden. Sollte hierzu eine Person geschädigt worden sein und hat entsprechende Feststellungen machen können, so wird diese gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen, um weitere Detailfragen für eine mögliche Schadensregulierung zu klären.

