Polizei Düren

POL-DN: Alleinunfall einer Kradfahrerin

Nideggen (ots)

Am vergangenen Pfingstwochenende kam es zu mehreren Zweiradunfällen- so auch am frühen Montagabend (29.05.2023). Hier verletzte sich eine Frau aus Zülpich leicht, als sie mit ihrem Motorrad auf der L 11 unterwegs war.

Die 29-Jährige befuhr gegen 18:10 Uhr mit ihrem Krad die L11 aus Richtung Wollersheim kommend in Fahrtrichtung Berg. Am Ausgang einer Rechtskurve kam sie aus bislang unbekannter Ursache ins Rutschen. Über die Gegenfahrbahn rutschte sie in eine Leitplanke bevor sie anschließend mit ihrem Motorrad auf der Fahrbahn liegen blieb. Die Zülpicherin verletzte sich hierbei leicht, sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

