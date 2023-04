Mannheim (ots) - Der Brand, welcher gegen 18.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Mannheim- Neckarstadt "An den Kasernen" ausbrach, konnte zunächst durch vor Ort eingesetzte Polizeibeamte und in der Folge durch Angehörige der Berufsfeuerwehr Mannheim, zügig gelöscht werden. Ursächlich für den Brand war ein technischer Defekt an einem in einer Wohnung ...

mehr