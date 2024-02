Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Reifen zertstochen

Hildesheim (ots)

Harsum (jb) - In der Nacht vom 02.02.24 bis 03.02.2024 wurden in Harsum an insgesamt 5 Fahrzeugen jeweils ein Reifen zerstochen. In der Straße Milchberg wurde an einem Renault der hintere rechte Reifen zerstochen. Der Pkw stand auf einem Parkplatz für Firmenfahrzeuge, welcher frei zugänglich ist. In der Rektor-Dorpmund-Str. wurde der hintere linke Reifen eines Opel Corsa und der rechte hintere Reifen eines Golfs zerstochen. Beide Fahrzeuge standen frei zugänglich. In der Josef-Hartje-Straße wurde an einem an der Straße geparkter Anhänger der linke Reifen zerstochen. Zuletzt wurde einem Ford in der St-Hedwig-Str. der vordere linke Reifen zerstochen. Auch dieser Pkw stand am Fahrbahnrand der Straße. Der Gesamtschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

