POL-DVS: Sperrung auf der A67 zwischen nach Anschlussstelle Gernsheim in Richtung Mannheim nach PKW-Brand, Panne und Verkehrsunfall.

Michelstadt (ots) - Am 22.11. in dem Zeitraum zwischen 12:15 Uhr und 13:20 Uhr parkte ein 79-jähriger Odenwälder seinen schwarzen Ford Focus auf einem Parkplatz eines in der Frankfurter Straße in Michelstadt ansässigen Fitnessstudios. Als der Fahrzeugeigentümer an den Pkw zurückkehrte, musste dieser Beschädigungen im Bereich des rechten Fahrzeugheck feststellen. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne ...

mehr