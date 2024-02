POL-HI: Renitenter Dieb bedroht Ladendetektiv und flieht mit Beute - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots) - Harsum (jb) - In der Nacht vom 02.02.24 bis 03.02.2024 wurden in Harsum an insgesamt 5 Fahrzeugen jeweils ein Reifen zerstochen. In der Straße Milchberg wurde an einem Renault der hintere rechte Reifen zerstochen. Der Pkw stand auf einem Parkplatz für Firmenfahrzeuge, welcher frei zugänglich ist. In der Rektor-Dorpmund-Str. wurde der hintere linke Reifen eines Opel Corsa und der rechte hintere Reifen eines Golfs zerstochen. Beide Fahrzeuge standen frei ...

