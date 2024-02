Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Tatverdächtiger nach schwerer Brandstiftung in Haft (16.02.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ist es in der Dornierstraße zu einer Brandstiftung an einem Auto gekommen (wir berichteten - http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5715322). Noch in der Tatnacht ist es der Polizei gelungen einen 37-jährigen Mann vorläufig festzunehmen, gegen den sich der Tatverdacht im Rahmen der folgenden Ermittlungen erhärtete. Nach Vorführung bei einem Haftrichter erließ dieser auf Antrag der die Ermittlungen leitenden Staatsanwaltschaft Konstanz am Freitagvormittag Haftbefehl gegen den Mann. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern indes an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell