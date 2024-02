Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Jugendraum in der Probststraße (14./15.02.2024)

Dürbheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 18.45 Uhr, und Donnerstagabend, 17.30 Uhr, ist ein unbekannter Täter in ein Gebäude in der Probststraße eingebrochen. Der Unbekannte hebelte ein Fenster zum dortigen Jugendraum auf und entwendet anschließend eine auf der Theke stehende Geldkassette, in der sich mehrere hundert Euro Bargeld befanden.

Zeugen, die im fragliche Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0, beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell