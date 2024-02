Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch/Zeugen beobachten Diebstahl aus Auto

Lüdenscheid (ots)

Über ein Fenster verschaffte sich ein unbekannter Täter am Mittwoch, zwischen 17:00 und 18:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Calderstraße. Bei dem Einbruch wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts entwenden. Zeugenhinweise bitte unter 02351/9099-0 an die Polizeiwache Lüdenscheid. (schl)

Eine Zeugin beobachtete am Mittwoch, gegen 09:00 Uhr, wie ein Mann an der Bromberger Straße aus einem unverschlossenen Renault Kangoo eine Jacke und einen Rucksack entwendete, während der Besitzer das Auto kurzzeitig verlassen hatte. Die alarmierten Polizisten trafen den 37-jährigen Mann aus Polen in einem nahen Supermarkt an und nahmen ihn vorläufig fest. Auch das Diebesgut fanden die Beamten und händigten es dem Geschädigten aus. Gegen den 37-jährigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell