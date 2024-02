POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Max-Stromeyer-Straße verletzt (15.02.2024)

Singen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Samstag, 10.02.2024, auf der Rielasinger Straße ereignet hat. Zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr fuhr eine 88 Jahre alte Frau mit dem Bus von Singen in Richtung Worblingen. An der Haltestelle "Am Heidenbühl" wollte die Seniorin den vollen Bus verlassen. Während die 88-Jährige, die ...

mehr