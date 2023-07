Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer im Kindesalter

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Montag, den 03.07.2023 kam es gegen 17:10 Uhr in der Hans-Kopp-Straße in Frankenthal zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen Radfahrer im Kindesalter. Eine PKW-Fahrerin befuhr die genannte Straße, als plötzlich ein Kind auf seinem Fahrrad die Fahrbahn querte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Kind, wobei dieses hinfiel. Das Kind stand unmittelbar auf und entfernte sich gemeinsam mit weiteren Kindern von der Örtlichkeit. Am PKW entstand Sachschaden. Ob das Kind Verletzungen davontrug, ist bislang nicht bekannt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zur Identität des Kindes.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell