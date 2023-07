Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Einbruch in Lagerraum

Bobenheim-Roxheim (ots)

Im Zeitraum vom Abend des 30.06.2023 bis zum Vormittag des 03.07.2023 kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in das einen Lagerraum im Kleinerweg in Bobenheim-Roxheim. Unbekannte Täterschaft hebelte eine Tür auf, entwendete im Innenraum jedoch nichts. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zur Identität der Täter.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

