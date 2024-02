Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Seniorin stürzt in Bus - Polizei sucht Zeugen (10.02.2024)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Samstag, 10.02.2024, auf der Rielasinger Straße ereignet hat. Zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr fuhr eine 88 Jahre alte Frau mit dem Bus von Singen in Richtung Worblingen. An der Haltestelle "Am Heidenbühl" wollte die Seniorin den vollen Bus verlassen. Während die 88-Jährige, die mit einem Rollator unterwegs war aus dem Bus ausstieg, stieg eine unbekannte Person zeitgleich in den Bus ein und blieb dabei an der Gehhilfe hängen. In der Folge verlor die Frau das Gleichgewicht und kam zu Fall. Dabei erlitt sie Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

