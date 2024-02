Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wahlwies, Lkr. Konstanz) Unfall am Ortseingang Wahlwies - insgesamt rund 28.000 Euro Schaden (15.02.2024)

Wahlwies (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat sich am Ortseingang von Wahlwies auf der Leonhardstraße ein Unfall ereignet, bei dem insgesamt rund 28.000 Euro Sachschaden entstanden sind. Gegen 16.30 Uhr war ein 67-jähriger Toyota-Fahrer auf der Leonhardstraße in Richtung Wahlwies unterwegs. Auf Höhe des Scheffelwegs kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte das dortige Ortsschild, einen Leitpfosten und schließlich eine Grundstücksumzäunung, ehe das Auto am Fahrbahnrand liegen blieb. Dabei entstand am Toyota, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Den Schaden an dem an Granitpfosten befestigten Ortsschild schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro und die Schadenshöhe am Zaun auf etwa 5.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 67-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Daraufhin musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ebenfalls ein.

