Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Rund 10.000 Euro Schaden bei Unfall auf der Güterbahnhofstraße (15.02.2024)

Immendingen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstagnachmittag auf der Güterbahnhofstraße passiert ist. Ein 21-Jähriger bog mit einem Fiat Tipo von der Güterbahnhofstraße kommend nach links auf die Landesstraße 225 ab und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 30 Jahre jungen Frau. Rettungswagen brachten beide Fahrer vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro, am Mercedes in Höhe von rund 6.500 Euro.

