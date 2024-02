POL-KN: (Bösingen-Herrenzimmern/ Lkr. Rottweil) 78-jähriger Alois B. wird vermisst- Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche (15.02.2024)

Villingen-Schwenningen (ots) - Am frühen Mittwochmorgen ist es gegen 2 Uhr zu einer Brandstiftung in der Dornierstraße gekommen. Unbekannte setzten einen Mercedes AMG, der vor einem Wohnhaus stand, in Brand. Ebenso entzündeten sie eine Fußmatte vor der hölzernen Haustüre, so dass die Flammen auf die Tür übergriffen. Die beiden Hausbewohner entdeckten die ...

mehr