Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Polizei nimmt Einbrecher fest (15.02.2024)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Beamte des Polizeireviers Singen haben in der Nacht auf Donnerstag einen jungen Mann festgenommen, der zuvor in einen Discounter in der Straße "Im Rheinauer" eingebrochen ist. Gegen 01.30 Uhr verschaffte sich der 22 Jahre junge Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum des Lidl. Dort packte er eine Vielzahl Zigarettenschachteln in eine große Plastiktüte. Als er die durch den ausgelösten Einbruchsalarm alarmierte Polizei im Außenbereich des Geschäfts bemerkte, versuchte er über einen Notausgang zu flüchten. Dabei nahmen die Polizisten den 22-Jährigen, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Konstanz auf freien Fuß entlassen.

