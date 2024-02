Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei warnt vor "Bettler"-Betrugsmasche (14.02.2024)

Donaueschingen (ots)

Am Mittwoch waren Betrüger auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hagelrainstraße unterwegs. Eine angeblich taubstumme Frau warb für Spenden der (seriösen) Hilfsorganisation "Handicap International" und machte mit Flyer und einer vermeintlichen Unterschriftenaktion auf sich aufmerksam. Eine 60-Jährige war bereit, für diesen "guten Zweck" 25 Euro zu spenden und übergab der Bettlerin einen 50 Euro-Schein zum Wechseln. Die nahm den Geldschein an sich, deutete an, das Geld wechseln zu wollen und verschwand. Die 60-Jährige wartete vergeblich auf die Rückkehr der Betrügerin und ihr Wechselgeld.

Der "Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder" und die Organisation "Handicap International" warnen auf ihrer Internetseite genau vor diesen Betrügereien, die in ihrem Namen verübt werden. Sollten Sie Opfer einer solchen Straftat werden, erstatten Sie Anzeige bei der zuständigen Polizei. Hinweise zu dieser und ähnlichen Betrugsmaschen finden Sie auch auf den Internetseiten der Polizei unter www.Polizei-Beratung.de.

