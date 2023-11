Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel festgestellt

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tage kontrollierte die Einsatzunterstützung Saalfeld an mehreren Stellen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt Verkehrsteilnehmer in Bezug auf ihre Fahrtüchtigkeit.

In Leutenberg wurden gegen 17:30 Uhr zwei Pkw und deren Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Ein 43-Jähriger hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 0,8 Promille. Ein 35-Jähriger hatte in seinem Atem einen Alkoholwert von mehr als 0,6 Promille. Mit beiden Fahrern wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Polizeidienststelle durchgeführt und im Anschluss eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen sie gefertigt.

Zwischen den Ortslagen Großgeschwenda und Lichtentanne kontrollierten die Polizisten gegen 19:15 Uhr einen 45-jährigen Autofahrer. Dieser hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 0,5 Promille. Gegen 20:30 Uhr wurde ein 23-Jähriger und dessen Pkw in Rudolstadt im Bereich der Oststraße kontrolliert. Ein mit dem Fahrer durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Ein 38-jähriger Autofahrer wurde gestern Abend gegen 20:40 in Saalfeld im Bereich der Geraer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Mit den Fahrern wurde eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell