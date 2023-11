Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Kaminbriketts

Pößneck (ots)

Im Zeitraum vom 20.11.2023, 19.00 Uhr bis 21.11.2023, 07.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in das Außengelände eines Baumarktes in Pößneck in der Weidenäckerstraße ein. Aus diesem Bereich wurden Kaminbriketts im Wert von 450,-Euro entwendet. Aufgrund der Menge des Diebesgutes, kann davon ausgegangen werden, dass zum Abtransport ein Fahrzeug verwendet wurde. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0303951 bei der Polizei in Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

