POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht im Grünenbergweg - braun/schwarzen Suzuki Vitara angefahren - rund 6.000 Euro Schaden (05./07.02.2024)

Tuttlingen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand zwei Reifen an einem auf Höhe des Stadtparks in der Bahnhofstraße geparkten Kia zerstochen und dabei rund 500 Euro Sachschaden angerichtet. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, entgegen. Rückfragen bitte an: Dieter Popp ...

mehr