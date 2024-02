Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Zwei Verletzte bei Unfall auf der Einmündung "Am Wollmatinger Ried"/Kindlebildstraße (14.02.2024)

Reichenau (ots)

Zwei verletzte Personen und drei beschädigte Autos sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmittag auf der Einmündung der Straße "Am Wollmatinger Ried" auf die Kindlebildstraße ereignet hat.

Eine 59-jährige Dacia Spring-Fahrerin bog aus Richtung Bahnübergang kommend von der Kindlebildstraße nach links ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden BMW einer 32-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls rutschte dieser gegen einen an der Einmündung haltenden Dacia eines 40-Jährigen. Sowohl die 59-Jährige als auch die 32-Jährige erlitten durch die Kollision Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Ein in dem BMW mitfahrendes Kind blieb glücklicherweise unverletzt. An dem Dacia Spring entstand bei dem Zusammenstoß wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf rund 6.000 Euro, die Schadenshöhe am zweiten Dacia auf etwa 3.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um den nicht mehr fahrbereiten BMW und den Dacia Spring.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell