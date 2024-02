Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) "Über die Schulter geschaut" - Haus des Jugendrechts öffnet seine Türen (15.02.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Dienstag, 20. Februar, um 10 Uhr, öffnet das "Haus des Jugendrechts" (HdJR) in der Villinger Bahnhofstraße 10 seine Türen für interessierte Medienvertreter. Unter dem Motto "Über die Schulter geschaut" können sich Fachjournalisten einen Ein- und Überblick über die Arbeit im HdJR verschaffen. Beim HdJR handelt es sich um ein gemeinsames Kooperationsmodell zwischen dem Polizeipräsidium Konstanz, der Staatsanwaltschaft Konstanz und dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, das vor über einem Jahr auf Basis einer gemeinsamen Vereinbarung in VS-Villingen eingerichtet wurde. Durch kurze Wege und einen engen Austausch zwischen den Ansprechpartnern im HdJR sollen u.a. schnelle und abgestimmte Reaktionen auf delinquentes Verhalten von Kindern und Jugendlichen sowie eine Eindämmung der Jugendkriminalität erzielt werden.

Medienvertreter können sich noch bis Montag, 19. Februar, über die E-Mail-Adresse konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de oder Telefon 07531 995-1011 bei der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit zum Besuch beim "Haus des Jugendrechts" anmelden.

