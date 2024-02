Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pkw überschägt sich nach Kollision mit einem Baum im Bereich Mittelstenahe

Cuxhaven (ots)

Mittelstenahe. Am heutigen Donnerstag (01.02.2024) kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Varreler Dorfstraße in Mittelstenahe. Ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Mittelstenahe befuhr mit seinem Audi die Kreisstraße 29 in Fahrtrichtung Mittelstenahe. Aus bislang unbekannter Ursache kam er auf einer geraden Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Straßenbaum. Aufgrund des Aufpralls überschlug sich der Pkw und blieb mittig auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Kreisstraße wurde während der Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

