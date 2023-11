Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Aufgefahren und schimpfend weggefahren

Ahaus-Wessum (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Goosestegge;

Unfallzeit: 28.11.2023, 15.55 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen haben sich eine Radfahrerin sowie ein unbekannter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Ahaus-Wessum. Der Radler hatte gegen 15.55 Uhr einen Radweg zwischen Ahaus und Wessum befahren, wie auch eine 18-jährige. Die Ahauserin hatte gebremst, um auf die Goosestegge abzubiegen, da fuhr der circa 65 Jahre alte Mann auf. Beide stürzten zu Boden. Schimpfend und zeternd stieg der Radler auf sein schwarz-graues Gefährt mit einer braunen Fahrradtasche am hinteren Gepäckträger sowie einer am Lenker hängenden weiteren Tasche und fuhr in Richtung Südstraße davon. Mutmaßlich hat sich der circa 1,75 Meter große Mann mit grauen Haaren bei dem Sturz im Gesicht verletzt. Eine vermutlich aus einer der Taschen gefallene Thermoskanne gab die 18-Jährige dem Gestürzten zurück. Dieser trug eine Mütze oder einen Helm. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus Tel. (02561) 9260. (db)

