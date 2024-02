Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines Schuppens in Spieka - Ursache vermutlich technischer Defekt

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Spieka. Am gestrigen Mittwoch (31.01.2024) geriet in der Straße Bosenbüttel in Spieka gegen 14:50 Uhr ein Schuppen in Brand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren, fünfstelligen Eurobereich. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt durch freiliegende Kabel gewesen sein. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell