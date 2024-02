Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Schwere Brandstiftung

Polizei sucht Zeugen (15.02.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ist es gegen 2 Uhr zu einer Brandstiftung in der Dornierstraße gekommen. Unbekannte setzten einen Mercedes AMG, der vor einem Wohnhaus stand, in Brand. Ebenso entzündeten sie eine Fußmatte vor der hölzernen Haustüre, so dass die Flammen auf die Tür übergriffen. Die beiden Hausbewohner entdeckten die Flammen rechtzeitig, konnten einen Notruf absetzen und sich in Sicherheit bringen. Der vor dem Haus geparkte Mercedes brannte komplett aus. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden an Haus und Auto auf insgesamt rund 50.000 Euro. Sien sucht nun nach Zeugen, denen in der Tatnacht Personen oder Autos aufgefallen sind, die sich in der Nähe der Brandstelle in der Dornier Straße aufgehalten haben. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei in Villingen-Schwenningen unter der Rufnummer 07721 601-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell