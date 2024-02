Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Begleitete jugendliche Testkäufer unterwegs - 12 von 19 Geschäften "fallen durch" (05.02.2024)

Radolfzell (ots)

Bereits am Montag, 05.02.2024, hat das Polizeirevier Radolfzell in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt "Testkäufe" in mehreren Geschäften im Stadtgebiet durchgeführt. Der Jugendsachbearbeiter des Reviers und Mitarbeiter des Ordnungsamtes begleiteten die junge "Testkäuferin" auf ihrer etwas anderen Einkaufstour, die sie in insgesamt 19 Läden führte.

Im Fokus der Testkäufe stand dabei das im Jugendschutzgesetz normierte Verkaufsverbot von branntweinhaltigem Alkohol sowie Zigaretten an unter 18 Jahre alte Personen.

In 12 Fällen verkauften die Mitarbeiter der Jugendlichen sowohl branntweinhaltigen Alkohol als auch Zigaretten, ohne ihr Alter überhaupt zu überprüfen.

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes leiteten Bußgeldverfahren ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell