Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen/ Lkr. Tuttlingen) Auto beschädigt- Polizei sucht Zeugen (03./04.02.2024)

Wurmlingen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 14.15 Uhr, eine Sachbeschädigung an einem in der Kapfstraße auf Höhe des Gebäudes Nummer 2 geparkten Opel begangen. Die Täter schlugen eine hintere Scheibe des Autos mit einem Stein ein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0.

