Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf Kreuzung fordert einen Verletzte (02.02.2024)

Spaichingen (ots)

Einen Leichtverletzte und ein Gesamtblechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Freitag gegen 18.30 Uhr. Ein 21-jähriger Opel-Fahrer fuhr auf der Einsteinstraße aus Richtung Westring herkommend und überquerte die Kreuzung zur Gutenbergstraße. Dort stieß er mit einem BMW eines 21-Jährigen zusammen, der auf der vorfahrtsberechtigten Gutenbergstraße in Richtung Hausener Straße unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verletzte sich der BMW-Fahrer leicht. Eine sofortige medizinische Behandlung war jedoch nicht von Nöten. Beide total beschädigten, nicht mehr fahrbereiten Autos wurden in Eigenregie der Beteiligten von der Unfallstelle abgeholt.

