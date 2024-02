Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Rund 32.000 Euro Blechschaden bei Unfall (02.02.2024)

Tuttlingen (ots)

Insgesamt rund 32.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls auf der Landesstraße 277 zwischen Tuttlingen und Mühlheim am Freitagabend. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit einem Audi auf der Straße "Ludwigstal" und bog an der Einmündung zur L 277 nach links in Richtung Tuttlingen ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi A3 eines 31-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten L 277 von Tuttlingen in Richtung Nendingen unterwegs war. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten bei dem Unfall unverletzt. Um die beiden demolierten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Für die Unfallaufnahme musste die L 277 für eine Stunde vollständig von der Polizei gesperrt werden.

