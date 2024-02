Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen a.d.D./ Lkr. Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer kommt von der Straße ab und flüchtet (03.02.2024)

Fridingen a.d.D. (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstag auf der Landesstraße 277 einen Unfall mit Blechschaden verursacht. Der 31-Jährige fuhr im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr mit einem Seat Leon von Fridingen in Richtung Mühlheim. Auf Höhe des sogenannten "Kessel" kam der Mann nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit zwei Verkehrsschildern und flüchtete im Anschluss. An der Unfallstelle zurück ließ er sein vorderes Kennzeichenschild. Durch die Beobachtungen eines aufmerksamen Zeugen und das Kennzeichen konnte der Unfallverursacher von der Polizei ausfindig gemacht werden. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem Seat-Fahrer ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Mann musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verursachens eines Unfalls unter Alkoholeinfluss und einer Unfallflucht.

