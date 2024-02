Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen /Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener uriniert an Terrassentür (04.02.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Betrunkenen angezeigt hat die Polizei am Sonntagmorgen kurz vor 6 Uhr in der Färberstraße. Ein betrunkener 23-Jähriger ging in den Hof eines Wohnhauses und verrichtete seine Notdurft gegen die Terrassentür. Die Beamten zeigten den Mann wegen "Belästigung der Allgemeinheit" an. Er muss wegen dieser Ordnungswidrigkeit nun mit einem Bußgeld rechnen.

