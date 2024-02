POL-KN: (Tuningen /Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht mit hohem Sachschaden (02.02.2024)

Oberndorf a.N. (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 21.45 und 07.00 Uhr, kam es im Stadtgebiet von Oberndorf zu Sachbeschädigungen an 3 geparkten Fahrzeugen. Es wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 1.400 Euro. Die Fahrzeuge waren in der Wasserfallstraße, Sägewerkstraße und Hauptstraße abgestellt. ...

