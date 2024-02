Singen (ots) - Am Freitag gegen 13.10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand eines Gartenhauses in der Straße Vorderambohl in Singen gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Gartenhaus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Singen befand sich mit insgesamt 40 Kräften und 10 Fahrzeugen am Einsatzort, konnte jedoch das Abbrennen der Gartenhütte ...

