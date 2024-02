Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter fährt im Ettlensegart gegen geparkten Opel Zafira und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Rund 6000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in der Straße Ettlensegart an einem Opel Zafira angerichtet, der in der Zeit von Donnerstagabend, 22.30 Uhr, bis Freitagmorgen, 07.00 Uhr, vor dem Gebäude Ettlensegart 30 abgestellt war. Bei der Kollision mit der linken Fahrzeugfront des geparkten Opels riss der Unbekannte auch die Frontschürze des Opel Zafiras ab. Ohne sich zu melden, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, entgegen.

