Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Internetcafé in der Erzbergerstraße (01.02.2024)

Singen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag heben unbekannte Täter versucht, in ein Internetcafé in der Erzbergerstraße einzubrechen. Gegen 1 Uhr warfen die beiden unbekannten Täter mehrfach einen Gullideckel gegen die Scheibe der Eingangstür. Beide Scheiben der Doppelverglasung zersprangen dabei, gingen jedoch nicht vollständig zu Bruch, so dass die Täter nicht in die Innenräume gelangten. Nachdem ein Zeuge die Einbrecher ansprach, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Beide Männer trugen schwarze Kapuzenjacken, einer davon mit Fellbesatz.

Weitere Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Internetcafés beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

