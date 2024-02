POL-KN: (Schramberg-Tennenbronn/ Lkr. Rottweil)) Farbschmierereien am Musikpavillon (08.-14.01.2024)

Schramberg (ots) - Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 17.45 Uhr ist ein Blechschaden in Höhe von rund 16.000 Euro entstanden. Ein 67-jähriger Opel Astra Fahrer fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Schiltach und prallte mit einem am rechten Straßenrand abgestellten Reisebus zusammen. Hierbei zog ...

