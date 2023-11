Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch

Uetersen - Unbekannte brechen tagsüber in Einfamilienhäuser ein - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (28.11.2023) ist es im Laufe des Tages zu zwei vollendeten Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. Die unbekannten Täter entwendeten in beiden Fällen Bargeld, Schmuck und Smartphones in einem vorläufig geschätzten Gesamtwert von über 2.000 Euro. In einem weiteren Fall ist es am gleichen Tag zu einer offensichtlichen Versuchstat gekommen.

In einem Tatzeitraum von 05:30 Uhr bis 18:40 Uhr verschafften sich Unbekannte in der Straße "Am Steinberg" in Uetersen gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus und durchsuchten dort diverse Wohnräume nach Stehlgut.

In einem ähnlichen Zeitraum von 08:00 Uhr bis 18:30 Uhr drangen unbekannte Täter im Tornescher "Louise-Schroeder-Ring" ebenfalls gewaltsam in das Wohnobjekt ein und durchsuchten auch dort diverse Räumlichkeiten.

Nach den beiden geschehenen Taten entfernten sich die Einbrecher in jeweils unbekannte Richtungen.

Weitergehend versuchten zwei Personen um 12:05 Uhr in der "Hafenstraße" in Tornesch in ein Einfamilienhaus einzudringen. Die anwesende Hausbewohnerin erwischte die beiden Täter auf frischer Tat und verwies diese unverzüglich aus dem Haus.

Bei der ersten Person handelte es sich um eine Frau mit einer schlanken Statur und einem geschätzten Alter von 25 Jahren. Sie hatte dunkle Haare und war mit einer beigefarbenen sogenannten "Teddy-Jacke" (Plüschstoff) sowie einer hellen Hose bekleidet. Eventuell befand sich unter der Jacke ein weiteres Kleidungsstück mit einer Kapuze.

Die zweite Person war männlich, in einem ungefähren Alter von 35 Jahren und zwischen 175 bis 185 cm groß. Er war dunkel gekleidet und hatte kurze schwarze Haare. Auffällig an dem Mann waren ein Drei-Tage-Bart sowie ein Tattoo im Halsbereich.

Die beiden Personen sprachen eine ausländische Sprache, die die Geschädigte dem osteuropäischen Raum zuordnen würde, und beide wiesen einen dunkleren Teint in ihrer Hautfarbe auf.

Ob die beschriebenen Personen mit den beiden vollendeten Einbrüchen in Tornesch und Uetersen im Zusammenhang stehen, ist nicht bekannt und Gegenstand der gegenwärtigen Ermittlungen.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell