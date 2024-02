Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen/ Lkr. Rottweil) Unfall- Polizeibeamtin bei Verkehrsregelung angefahren (01.02.2024)

Dietingen (ots)

Am Donnerstag, gegen 18 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 5562 zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Polizeibeamtin leicht verletzt worden ist. Ein 75-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der K 5562 aus Rottweil herkommend unterwegs. Aufgrund eines Unfalls auf Höhe des "Irslinger Kreuz" regelte eine 23-jährige Polizeibeamtin den Verkehr an der abgesicherten Unfallstelle vorbei. Der Mercedes-Fahrer fuhr in Schrittgeschwindigkeit und übersah vermutlich bei Regen und Dunkelheit die Beamtin. Der Wagen erfasste die junge Frau, wodurch sie auf den Boden fiel und sich dabei leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte die 23-Jährige zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Am Mercedes entstand kein Schaden.

