Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Olpe (ots)

Am Freitag (29. Dezember) hat sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung "Brabeckstraße / Grubenstraße" ereignet. Dabei befuhr eine 35-jährige Autofahrerin die Grubenstraße und wollte nach links, in die Brabeckstraße einbiegen. Zeitgleich befuhr eine 69-jährige Pkw-Fahrerin die "Brabeckstraße" und beabsichtigte, in die "Grubenstraße" einzufahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

