Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Blutprobe nach Trunkenheitsfahrt

Kirchhundem (ots)

Kirchhundem. Am 01.01.2024 gegen 02.40 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiwache Lennestadt eine Verkehrsüberwachung im Bereich der "Albaumer Straße" in Kirchhundem durch. Dabei wurde ein 24 jähriger Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers wahrnehmen. Ein durchgeführter Alkoholvortest bestätigte den Verdacht, so dass in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde einbehalten und die Weiterfahrt untersagt.

