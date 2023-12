POL-OE: 77-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots) - Ein Alleinunfall einer 69-jährigen Autofahrerin hat sich am Sonntag (24. Dezember) gegen 13:35 Uhr auf der B 55 in Oberelspe ereignet. Dabei befuhr die Pkw-Fahrerin die Straße in Richtung Oedingen. In Höhe der Ortslage Elspe kam sie mit ihrem Auto nach links von ihrer Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Die Fahrerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Pkw und an dem Verkehrszeichen entstanden ...

