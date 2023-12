Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verwirrte Person randaliert im Zug und bedroht Einsatzkräfte

Lennestadt (ots)

Eine offenbar verwirrte 41-jährige Person hat am 29.12 gegen 16.20 Uhr einem Nahverkehrszug im Bereich Lennestadt randaliert. In Höhe des Bahnhofs in Lennestadt-Grevenbrück zog die Person schließlich die Notbremse und sprang aus dem Zug. Die schnell eintreffenden Polizeibeamten bedrohte er zeitweise mit einem Messer. Gemeinsam mit polizeilichen Verstärkungskräften gelang es die psychisch auffällige Person im Bereich des Bahnhofsgelände und der Gleise zu halten. Der Zugverkehr musste kurzfristig eingestellt werden. Schließlich gelang es Polizeikräften den Mann zu überwältigen. Hierbei wurde auch ein Diensthund eingesetzt. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte oder Unbeteiligte wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an, weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

