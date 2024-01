Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch in Welschen-Ennest

Kirchhundem (ots)

In ein Einfamilienhaus im Einsiedeleiweg in Welschen-Ennest sind unbekannte Täter zwischen Samstag (30. Dezember, 14 Uhr) und Sonntag (31. Dezember, 13 Uhr) eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten die Unbekannten ein Fenster und verschafften sich so Zugang zu den Wohnräumen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer. Ob die Unbekannten etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. An dem Haus entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell