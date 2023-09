Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei sucht eine Zeugin

Oberhausen (ots)

Am Mittwoch (20.09.), gegen 17 Uhr, beobachteten Zeugen auf dem Platz vor dem Rathaus (Altstadt-Mitte) eine Auseinandersetzung unter Kindern und zwei Jugendlichen. Hierbei soll ein Mädchen im Alter von 8-10 Jahren von einem der Jugendlichen getreten worden sein - ob sie hierbei verletzt worden ist, ist nicht bekannt. Beim Eintreffen der Polizei hatte das Mädchen die Örtlichkeit bereits verlassen. Die Beamten des KK12 bitten nun das Mädchen, bzw. die Erziehungsberechtigten, sich an die Polizei unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu wenden, um den weiteren Sachverhalt aufzuklären. Das Mädchen ist ca. 140-150 cm groß, hat lange blonde Haare und trug an dem Tag eine graue Sweatshirt-Jacke mit vermutlich einem pinken T-Shirt darunter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell