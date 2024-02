Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Autofahrer mit total gefälschtem Führerschein unterwegs (31.01.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Dass ein Autofahrer mit einem total gefälschten Führerschein unterwegs war ist Beamten des Polizeiposten Rielasingen-Worblingen bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag in der Gutenbergstraße aufgefallen. Ein 33-jähriger Toyota Corolla-Fahrer missachtete an der Kreuzung Gutenbergstraße und Hofenackerstraße die Vorfahrt eines 18 Jahre jungen BMW-Fahrers und prallte in die linke hintere Seite des vorfahrtsberechtigten Wagens. Dabei entstand an beiden Autos Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme händigte der 33-Jährige einen schwedischen Führerschein aus, der sich als Totalfälschung herausstellte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

