Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall fordert zwei leicht verletzte Personen und rund 40.000 Euro Schaden (03.02.2024)

Tuttlingen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und rund 40.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Samstagabend auf der Kreuzung der Bahnhofstraße mit der Ulrichstraße ereignet hat. Kurz nach 20 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit einem Renault Kangoo auf der Bahnhofstraße in stadteinwärtige Richtung und bog an der Kreuzung nach links auf die Ulrichstraße ab. Hierbei prallte der junge Mann mit einem Audi A1 einer 21 Jahre jungen Frau zusammen, die ihm auf der Bahnhofstraße entgegenkam. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Renault und krachte noch mit einem BMW M340i eines 21-Jährigen zusammen, der hinter dem Renault fuhr. Bei dem Unfall zog sich der Renault-Fahrer und ein 24 Jahre alter Mitfahrer im Audi leichte Verletzungen zu. Die beiden Männer mussten mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Abschleppdienste kümmerte sich um den Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Feuerwehr Tuttlingen, die mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort war, unterstütze die Polizei bei der Unfallaufnahme.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell